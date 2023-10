Al via al Circolo Cittadino di Latina la stagione dei Concerti d’autunno della Fondazione Campus Internazionale di Musica

LATINA – Si apre venerdì 27 ottobre la nuova edizione dei Concerti d’autunno che la Fondazione Campus Internazionale di Musica organizza al Circolo Cittadino di Latina. Tutti i venerdì alle ore 18 fino al 15 dicembre (ad eccezione del 10 novembre), la sala ospita concerti di giovani talenti, grazie alla collaborazione con alcune delle migliori scuole e accademie del nostro paese (Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Walter Stauffer di Cremona, Civica Scuola Claudio Abbado di Milano), con l’obiettivo di promuovere promettenti interpreti, missione che il Campus porta avanti con passione fin dalla sua fondazione. Ci sarà spazio per l’ascolto della musica classica per eccellenza con Mozart, Haydn, Beethoven, fino ad incursioni jazz o nel tango. Si potrà scegliere fra recital solistici, orchestre, ensemble, trii e formazione in duo. Sette diversi concerti per un’offerta culturale ampia e per tutte le età, che anche quest’anno ci auguriamo vedrà il pubblico di Latina partecipare con entusiasmo e numeroso.

“Continuano le collaborazioni con alcune delle più importanti istituzioni italiane – spiega Elisa Cerocchi presidente della Fondazione Campus Internazionale di Musica –, al fine di creare opportunità agli allievi talentuosi. Questa stagione è dedicata esclusivamente a loro. Non dimentica inoltre il lavoro di chi ha fondato il Campus, per questo il concerto inaugurale del 27 ottobre sarà dedicato ai miei genitori, Maria Teresa e Riccardo, e quello del 3 novembre a Gianfranco Pitton mecenate silenzioso e appassionato, che ha sempre sostenuto l’attività del Campus”.

I Concerti d’autunno sono realizzati con il contributo della Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura.

Non hanno più di trent’anni i membri dell’Orchestra Chiave di Volta, dinamica formazione nata solo due anni fa che raccoglie musicisti italiani e non solo, cui spetta l’apertura dei Concerti d’Autunno venerdì 27 ottobre. Nata con l’obiettivo di portare la musica nei luoghi dove difficilmente arriva, come carceri, ospedali, residenze per anziani, l’Orchestra ha fatto del suo impegno sociale il suo punto di forza, unendovi qualità di esecuzione. Diretta fin dal suo nascere da Alessandro Baccaro, l’Orchestra esegue due Divertimenti di Mozart (in re maggiore K 136, in fa maggiore K 138), la Sinfonia per archi n. 10 di Mendelssohn, mentre la seconda parte è dedicata ai due autori italiani fra fine Ottocento e prima metà dell’Ottocento: di Pietro Mascagni si ascolterà il celebre intermezzo della sua opera più celebre, Cavalleria rusticana, mentre di Ottorino Respighi alcuni estratti dalla III Suite del 1937 di Antiche arie e danze, che raccoglie libere trascrizioni di brani del XV secolo (nel concerto si ascolteranno la Siciliana e la Passacaglia).

Antonio Cicala (pianoforte), Amedeo Ara (violino) e Niccolò Bini (violoncello) formano il Trio Sechter nato nel 2022 in seno alla Scuola di Musica di Fiesole dove continuano a perfezionarsi. Per il loro debutto a Latina, venerdì 3 novembre, eseguono il Trio in mi bemolle maggiore Hob. XV:10 di Haydn e di Franz Schubert il Trio per pianoforte n. 2 op. 100 D. 929.

Un giro del mondo in quattro sax. Lo propongono i musicisti del Neos Saxphone Ensemble – Stefano Nanni saxofono soprano, Simone Vecciarelli saxofono contralto, Marcos Palombo saxofono tenore e Michael Morelli, saxofono baritono – venerdì 17 novembre. Un programma originale che spazia da Händel al tango di Astor Piazzolla, fra trascrizioni e arrangiamenti per quattro sax e brani originali come Saxophone Quartet di Aldemaro Romero, compositore venezuelano fra i più prolifici del sud America del Novecento, nella cui musica risuonano melodie e ritmi caraibici, jazz, musica popolare e tradizione classica.

Sempre dalla Scuola di Musica di Fiesole, un secondo Trio con pianoforte per il concerto di venerdì 24 novembre. È il Trio Fenice – Elenoir Javanmardi violino, Valentina Bionda violoncello e Federico Del Principio pianoforte – che eseguono il Trio per pianoforte n. 1 op. 99 di Franz Schubert e il Piano Trio “Dumky” n. 4 op. 90 di Antonín Dvořák. Il Trio che ha concluso il corso di perfezionamento alla Scuola di Musica di Fiesole, attualmente si sta specializzando allo Stauffer Center for Strings con il Quartetto di Cremona e dal 2022 è stato selezionato per aderire alla rete “Le Dimore del Quartetto”.

La violinista Ginevra Tavani insieme alla pianista Marlene Fuochi, provenienti entrambe dall’Accademia Walter Stauffer di Cremona, sono le protagoniste del primo concerto di dicembre, venerdì 1. Propongono repertorio di fine Ottocento-primo Novecento con alcune delle pagine più note dell’epoca: sono la Sonata op. 11 n. 1 di Paul Hindemith, la Sonata per violino e pianoforte di César Franck e la Seconda Sonata di Maurice Ravel.

Classe 2003, il pianista Daniele Panizza dal 2018 frequenta la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano di cui è fra i migliori e più promettenti talenti, e dal 2022 l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”. Vincitore di premi in più di venti concorsi nazionali e internazionali, sarà a Latina per il concerto di venerdì 8 dicembre, con un repertorio classico che propone Beethoven, con la Sonata op. 10 n. 3, e Robert Schumann, gli Studi Sinfonici op. 13 (con variazioni postume).

La rassegna si conclude venerdì 15 dicembre con il Lolita Jazz Trio. Elena Troiano (voce), Stefano Martinelli (chitarra) e Giacomo Ferrari (contrabbasso), provenienti dalla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, condurranno gli ascoltatori nel jazz dagli anni Trenta ai primi anni Sessanta ripercorrendo musica e nomi mitici di quell’epoca, come Duke Ellington, Irving Mills, John Coltrane, Bobby Hebb e molti altri, un repertorio standard proposto ogni volta con sfumature e note improvvisative dallo stile più variegato.

ABBONAMENTI intero € 35 – ridotto € 25

Concerto del 27 ottobre fuori abbonamento € 15

BIGLIETTI intero, € 10 ridotto € 7. I biglietti dovranno essere prenotati scrivendo a biglietteria@campusmusica.it • WhatsApp 329 7540544 (fino alle ore 13.00 del venerdì) dovranno essere ritirati entro le ore 17,30, prima dell’inizio del concerto, presso la sede del Circolo Cittadino. La biglietteria aprirà alle ore 17

INFORMAZIONI www.campusmusica.it tel. 3297540544 e-mail: info@campusmusica.it