Torneo di Corigliano-Rossano, Cisterna Volley sconfitta in finale da Taranto

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley cede al tie-break (2-3) la finale con il Taranto nel torneo di Corigliano – Rossano. Una sfida intensa in cui il Cisterna era partita bene prima di subire il ritorno del Taranto (1-2) che ha vinto il secondo e terzo set: Cisterna rialza la testa nel quarto (2-2) ma poi cede al quinto set. Faure ha chiuso con 31 punti (67%), seguito da Jordi Ramon (16) e Daniele Mazzone (12) mentre dall’altra parte della rete per il Taranto Sala ha messo a referto 29 punti (60%).

Coach Guillermo Falasca in avvio ha schierato Saitta in palleggio opposto a Theo Faure, laterali Jordi Ramon e Finauri, al centro Mazzone e Rossi con Piccinelli libero, poi nel corso del match, come nella partita precedente, il tecnico ha dato spazio al resto dei giocatori a sua disposizione.

Il Cisterna Volley vince il primo set 25-21 ma in avvio deve rincorrere Taranto (6-8 e 15-16) poi i pontini mettono il naso avanti (21-18) e chiudono il parziale in 27 minuti. Nel secondo set il Cisterna cede al Taranto ai vantaggi (24-26) e non bastano i sette punti di Faure (14 punti del francese nei primi due set) perché Taranto passa dall’8-6 al 12-16 ipotecando il parziale (17-21) anche grazie ai nove punti totalizzati da Sala per il Taranto nel secondo spicchio di partita. Il Cisterna cede anche il terzo set al Taranto con un punteggio piuttosto simile per il suo sviluppo (11-16 e 18-21) fino al 20-25 finale. Sotto di un set il Cisterna recupera vincendo il quarto set 25-20 grazie a una percentuale di attacco migliore (58% contro il 44% del Taranto) e a dieci punti equamente divisi tra Faure e Mazzone. L’avvio del tie-break è equilibrato (5-5) ma Taranto cambia campo avanti 6-8 e mantiene un margine di vantaggio (10-13) che poi conserva fino alla fine con l’11-15 che consegna la vittoria al Taranto.

Intanto domani pomeriggio, sempre al PalaBrillia, il Cisterna Volley giocherà il test match con i bulgari dell’Hebar di coach Giuliani, formazione che ha vinto lo scudetto in Bulgaria nel 2021 e nel 2022, e che presenta nel roster numerose conoscenze della Superlega italiana: Michele Baranowicz, Giulio Sabbi, Jacopo Massari, Rozalin Penchev, e Viktor Yosifov. Quello calabrese tuttavia non sarà l’ultimo test della pre-season per i pontini visto che il 14 e 15 ottobre i ragazzi del presidente Luigi Iazzetta saranno impegnati a Gubbio nel torneo di beneficenza Spirito di Squadra con Padova, Panathinaikos e Taranto.

Parallelamente alla preparazione fisica del Cisterna Volley ci sono due giocatori della formazione pontina impegnati con la squadra nazionale serba nel torneo di qualificazione olimpica: Pavle Peric e Aleksandar Nedeljkovic sono impegnati a Tokyo e hanno iniziato l’avventura verso Parigi 2024 con un successo importante a spese della Turchia per 3-1, match in cui Peric ha totalizzato 8 punti, bissando con la vittoria sulla Tunisia per 3-0 in cui Pavle Peric ha ottenuto 15 punti (tre in meno del top scorer Luburic, opposto del team serbo) mentre il centrale Nedeljkovic ha timbrato sette volte di cui tre a muro. La Serbia tornerà in campo il prossimo 3 ottobre contro l’Egitto che ha sconfitto 2-3 il Giappone davanti al pubblico nipponico, poi Serbia – Finlandia (4 ottobre), Serbia – Giappone (6 ottobre), Usa – Serbia (7 ottobre) e Slovenia – Serbia (8 ottobre).

Pavle Peric e Aleksandar Nedeljkovic potrebbero tornare a disposizione del Cisterna Volley a ridosso del torneo di Gubbio, evento in cui coach Guillermo Falasca potrebbe avere per la prima volta a disposizione tutti i giocatori della rosa, mentre in questa fase di pre campionato il tecnico spagnolo ha spesso fatto ricorso ai giovani del Marino Pallavolo, club con cui il Cisterna Volley ha in piedi un rapporto di collaborazione per il miglioramento e la crescita del vivaio.

CISTERNA VOLLEY – GIOIELLA PRIMA TARANTO 2-3

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib.), Tosti, Finauri 6, Anellucci, Giani 2, Jordi Ramon 16, Saitta 4, Piccinelli (lib.), Faure 31, Rossi 6, Czerwinski 1, Mazzone, Bayram. All. Falasca.

GIOIELLA PRIMA TARANTO: Gasnarro, Gargiulo 10, Alletti 11, Luzzi (lib.), Rizo (lib.), Trinidad 2, Ekstrand, Lanza, Sala 29, Boacchi 1, Paglialunga 6, Raffaelli 10. All. Mastrangelo

Parziali: 25-21, 24-26, 20-25, 25-20, 11-15