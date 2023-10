Basket, esordio di campionato amaro per la Benacquista Latina a Torino: 87-71

LATINA – Esordio amaro per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che perde il primo incontro del campionato 2023-2024 di Serie A2 (il decimo). In casa di una delle squadre più forti del Girone Verde, la Reale Mutua Torino, i nerazzurri si sono arresi con il risultato finale di 87-71.

I nerazzurri hanno giocato nel complesso una buona partita, nonostante alcuni errori banali nella prima parte, Capitan Fall e compagni hanno avuto una buona reazione che li ha portati a giocare alla pari con i padroni di casa per lunghi tratti di gara, riuscendo anche in alcune occasioni a passare in vantaggio. I minuti finali della sfida, caratterizzati dalla rinnovata verve di Pepe e Thomas, hanno creato ulteriori difficoltà ai pontini che, non riuscendo a mantenere la giusta coesione, hanno ceduto il passo ai piemontesi, pur uscendo dal Pala Gianni Asti a testa alta.

Miglior realizzatore della Benacquista, Gabriele Romeo con 16 punti, in doppia cifra anche Alipiev con 13, Parrillo con 11 e Mladenov con 10. Condizionata subito dai falli la gara di Samuele Moretti, e ancora in fase di “rodaggio” in questa categoria Frank Gaines, l’atleta americano ha chiuso il match con 9 punti personali.

Il prossimo appuntamento è per sabato 7 ottobre 2023 alle ore 19:00 al PalaBianchini, dove i nerazzurri, in occasione dell’esordio casalingo, affronteranno Juvi Cremona in occasione della seconda giornata del Campionato.

(le foto sono di Christian Bartolo per Benacquista)