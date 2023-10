Tragedia in Via Adua a Latina, giovane muore precipitando da un palazzo di nove piani

LATINA – Una tragedia si è consumata intorno alle 21 della sera tra giovedì e venerdì a Latina in Via Adua dove un ragazzo di 26 anni è precipitato dal nono piano di un palazzo ed è morto. Il corpo è stato ritrovato sul terrazzo della palazzina adiacente dopo che un condomino ha sentito un tonfo. Il giovane che non aveva documenti con sé, solo le chiavi della macchina nella tasca dei pantaloni, con ogni probabilità è precipitato da una finestra delle scale.

Nella strada che si trova di fronte alla scuola media Giovanni Cena e che è piuttosto frequentata anche la sera per la presenza di uno storico pub del capoluogo, a due passi dall’università, sono intervenuti prima il 118 poi i carabinieri. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per la sua identificazione resa possibile proprio dai documenti dell’auto parcheggiata nelle vicinanze.

I militari hanno scoperto così che la vittima aveva abitato in passato in quel palazzo con la propria famiglia. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali, mentre proseguono le indagini per delineare i contorni della vicenda.