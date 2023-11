Concerto di Bob Sinclair al Lido di Latina, la Procura chiede le carte

LATINA – Il concerto a Latina Lido che, in estate, ha visto protagonista il dj internazionale Bob Sinclair continua a far parlare di sé. C’è infatti un’indagine in corso per la verifica della correttezza delle procedure utilizzate dal Comune per le autorizzazioni alla manifestazione che si svolgeva di sera, nel tratto di lungomare che ricade nel Parco Nazionale del Circeo. La notizia è riportata dal quotidiano Il Messaggero dopo che ieri mattina i carabinieri, su delega della Procura della Repubblica, si sono recati a palazzo comunale per acquisire la documentazione utile. Il concerto di fatto fu autorizzato a poche ore dall’evento, il 4 agosto 2023, dopo che gli uffici dell’ente avevano dato un pre-diniego. Anche il Parco Nazionale del Circeo aveva, come l’anno precedente per una manifestazione analoga poi svoltasi, dato parere negativo.