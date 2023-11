Il Trio Sechter in concerto a Latina per i Concerti d’autunno del Campus di Musica

LATINA – Antonio Cicala (pianoforte), Amedeo Ara (violino) e Niccolò Bini (violoncello) sono i componenti della giovanissima formazione del Trio Sechter nato nel 2022, in seno alla Scuola di Musica di Fiesole dove continua a perfezionarsi, grazie alla passione dei tre giovani interpreti per la musica da camera. Venerdì 3 novembre (ore 18) saranno loro i protagonisti del secondo appuntamento dei Concerti d’autunno che la Fondazione Campus Internazionale di Musica organizza al Circolo Cittadino di Latina.

Programma classico con due Trii di Haydn e Schubert. Si apre con il Trio in mi bemolle maggiore Hob. XV:10 di Franz Joseph Haydn, composto nel 1785 per la corte degli Esterházy di cui il musicista austriaco fu responsabile per ben trent’anni di tutte le attività musicali e per cui produsse la gran parte del proprio catalogo. I due movimenti (Allegro moderato e Presto assai) si caratterizzano per un originale gioco di rimandi, intrecci e risonanze sfruttando tutti i colori timbrici dei tre strumenti.

Nella seconda parte toccherà al Trio per pianoforte n. 2 op. 100 D. 929 di Franz Schubert tra le sue ultime composizioni, e fra quelle poche partiture che l’autore vide pubblicate prima della prematura scomparsa. Schubert iniziò a comporlo nel novembre 1827 e lo completò in brevissimo tempo, tanto che il 26 dicembre dello stesso anno vide la prima esecuzione pubblica per conto del Musikverein di Vienna, destando l’entusiasmo del pubblico. Diviso nei quattro movimenti Allegro, Andante con moto, Scherzo, Allegro moderato, quello che destò più attenzione fu l’ultimo, “una delle più audaci cattedrali sonore che compositore abbia mai eretto con l’ausilio di tre soli strumenti” come lo definì il musicologo Sergio Sablich.

Formatosi alla Scuola di musica di Fiesole nel 2022, nella classe di Diego Maccagnola, Alessandro Copia e Lena Yokoyama (Trio Kanon), il Trio Sechter riunisce tre amici accomunati dalla passione per la musica da camera. Dopo aver svolto numerose lezioni con il pianista Alexander Lonquich, il gruppo è stato chiamato a suonare in importanti istituzioni musicali italiane. Nell’aprile 2023, il trio è stato selezionato da Alexander Lonquich come vincitore della prestigiosa borsa di studio della Fondazione William Walton di Ischia.

I membri del trio si stanno attualmente perfezionando sempre alla Scuola di Musica di Fiesole con Andrea Lucchesini, Eva Szabó e Filippo Burchietti e hanno partecipato a masterclass di Barnabás Kelemen, Miklós Perényi e Boris Berman. Recentemente hanno frequentato la masterclass di musica da camera con Erich Höbarth organizzata dalla Scuola di Musica di Fiesole.

