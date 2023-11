Massacro del Circeo, in onda la fiction che ricostruisce il processo celebrato nel ’75 in Tribunale a Latina

LATINA – Sarà in onda su Rai 2 domani, martedì 14 novembre e per tre martedì consecutivi (anche il 21 e 28), “Circeo”, la serie diretta da Andrea Molaioli ispirata al massacro compiuto nel 1975 da tre giovani appartenenti a famiglie molto benestanti di Roma: Guido che aveva 19 anni, Izzo, allora ventenne e che ha ucciso ancora, e Ghira 22 anni. I tre uccisero Rosaria Lopez e massacrarono l’amica Donatella Colasanti che si salvò solo fingendosi morta. Il feroce delitto avvenne in una villa sul Promontorio rimasta tristemente nota, dove le due furono portate da Roma con il pretesto di una festa.

Dopo il passaggio lo scorso anno su Paramount+, la fiction interpretata da Greta Scarano nei panni dell’avvocata Teresa Capogrossi, personaggio di finzione, e da Ambrosia Caldarelli che interpreta la sopravvissuta Donatella Colasanti, ripercorre i fatti, il ritrovamento di Donatella nel bagagliaio di un’auto nel centro di Roma accanto al corpo privo di vita dell’amica e tutte le fasi del processo celebrato davanti al Tribunale di Latina con il supporto dell’avvocata Tina Lagostena Bassi e di diverse associazioni femministe che si costituiscono parte civile e presenziano al processo. Le difese, nel tentativo di smontare le accuse di fronte alla barbarie, accusarono la donna di essersela cercata.

Dopo quel processo il reato di stupro divenne, da reato contro la morale, reato contro la persona.