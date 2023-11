Terracina, la Guardia di Finanza trova mezzo chilo di cocaina nell’officina abusiva

TERRACINA – Un’autofficina completamente abusiva e usata come deposito per la droga. L’hanno scoperta e sequestrata a Terracina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina che, nell’ambito di un’indagine più ampia, sono arrivati in una proprietà privata, non destinata a uso commerciale, dove hanno trovato macchinari e attrezzature meccaniche per la riparazione di auto e il trattamento della carrozzeria, ma anche ricambi e parti di veicoli smontati. E non è tutto.

Un accurato controllo seguito alla scoperta della struttura, ha poi portato i finanzieri a rinvenire circa mezzo chilo di cocaina, oltre a materiale vario per il confezionamento e due bilancini elettronici di precisione.

Il meccanico è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Latina. Le indagini proseguono.