Mangiano al ristorante a Gaeta e a Scauri e fuggono, coppia denunciata

MINTURNO – Sono accusate di insolvenza fraudolenta le due persone di Gaeta, un uomo e una donna, che il 29 ottobre dopo aver mangiato carne in un noto ristorante di Scauri, si sono alzati con la scusa di fumare una sigaretta all’esterno e se ne sono andati senza pagare il conto. Sono stati i carabinieri della Stazione locale , a svolgere le indagini dopo la denuncia del ristoratore e a identificare un uomo di 44 anni e una donna di 42, entrambi di Gaeta, già nota alle forze dell’ordine. La stessa coppia, il 13 novembre si era resa responsabile di un un’altra fuga, stavolta dopo aver pasteggiato ad astice in un rinomato ristorante di Formia.

Per i due è scattata la denuncia per il reato previsto dall’art. 641 del Codice penale. I carabinieri ricordano che l’unico modo per ottenere un risultato è chiamare le forze dell’ordine e sporgere querela. Mentre sul piano giuridico, se il cliente, dopo aver consumato il pasto ordinato si allontana, ma successivamente paga il conto, non ci sono conseguenze penali