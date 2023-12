Giulia De Rosa detta Cipolla al comando del clan nella gestione dello spaccio di droga a Latina – GLI ARRESTATI

LATINA – Giulia De Rosa detta Cipolla, come è uso nei clan rom, era al vertice del gruppo criminale familiare imparentato con il clan Di Silvio, che gestiva il traffico di cocaina hashish e crack a Latina. Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Latina la 51 enne aveva scalato le posizioni all’interno del clan e si era affermata anche grazie alla capacità di organizzare l’attività di spaccio con consegne a domicilio e senza limiti di orario.

Con lei sono finite in carcere ieri mattina all’alba tutte le giovani leve del clan e qualche veterano: Cesare, 29 anni, e Cristian De Rosa, 28 anni, Francesca, 25, Anna e Giulia Bevilacqua, 28 e 26 anni, Leonardo Sciarrillo De Rosa, Rosaria De Rosa 57 anni, Giovina Di Silvio, 73, Massimo Cavallaro , 52 anni e Marco Maddaloni, 53.

A raccontare gli affari del clan ai magistrati dell’Antimafia di Roma sono stati i collaboratori di giustizia Agostino Riccardo, Renato Pugliese e Maurizio Zuppardo. E sulla base delle loro rivelazioni la squadra Mobile ha avviato le indagini con appostamenti, intercettazioni e telecamere installate nelle principali piazze di spaccio, come ha raccontato il Vicequestore Mattia Falso ieri al termine dell’operazione scattata simultaneamente a Latina, Roma e Aprilia.

Per tutti gli appartenenti al gruppo criminale dei De Rosa, per la prima volta, l’accusa è di associazione per delinquere così come avvenuto in passato per gli altri clan rom stanziali a Latina, i Di Silvio e i Ciarelli.