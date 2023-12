“Favole di Natale” a Sermoneta: ora “Caccia ai regali” nelle vie del paese e night tour

SERMONETA – Proseguono le “Favole di Natale” a Sermoneta, il programma di eventi natalizi organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli con il contributo della Camera di commercio Frosinone Latina e della regione Lazio.

Domani, sabato 23 dicembre, il Giardino degli Aranci si trasformerà in un villaggio natalizio dove, dalle 15 alle 20, si potrà incontrare Babbo Natale. Dalle 16 partirà invece l’attività di “Caccia ai regali” (attività gratuita, prenotazione e informazioni al 3248821981). Gli Elfi hanno nascosto i regali, i bambini dovranno superare tante prove su e giù per il paese per riuscire a trovare i doni. L’attività è svolta con la preziosa collaborazione dell’associazione Meraviglia. Sempre sabato alle ore 19.30 alla chiesa di Santa Maria Assunta di Doganella di Ninfa ci sarà il concerto del Coro degli Alpini della sezione ANA di Latina.

Il 24 dicembre sempre a Doganella, dopo la messa di Natale, ci sarà l’inaugurazione della 12° mostra “Il Presepe” con le creazioni delle famiglie del borgo e dei ragazzi del catechismo.

Infine, martedì 26 dicembre alle ore 17 ci sarà il “Night tour” tra i rioni di Sermoneta. Un modo alternativo per trascorrere il pomeriggio di Santo Stefano: una guida turistica ufficiale condurrà i partecipanti alla scoperta della storia e delle meraviglie del borgo nella suggestiva atmosfera medievale e natalizia. Il percorso allietato da giochi di luce si svolgerà lungo i vicoli dei rioni antichi a cura dell’associazione Meraviglia. Info e prenotazione: 324/8821981.

A disposizione di turisti e visitatori, inoltre, le mostre “Antonio Cavallucci da Sermoneta (1752-1795). Pittore” al Museo Diocesano, la mostra di presepi del maestro Alessandro De Santis in piazza Santa Maria, le luminarie artistiche e le tante bellezze che il borgo offre.