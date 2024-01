Rush finale di mercato per il Latina Calcio 1932

LATINA – Rinforzi anche nelle retrovie per il Latina nel rush finale di mercato. Manca solo l’ufficialità, infatti, per l’ingaggio di Edoardo Vona, difensore classe 96 in uscita dal Casarano. Il centrale ha già militato in nerazzurro nel 2017 e nella stagione 2021/22 ha giocato con l’Imolese allenata proprio da mister Fontana. Un altro innesto dovrebbe riguardare il ruolo di portiere: sembra fatta per Johan Guadagno, 2003 di proprietà del Pisa e in prestito nei mesi scorsi al Fiorenzuola. Nato a Milano ma di origini svedesi, l’estremo difensore vanta trascorsi nelle giovanili del Manchester United.

Intanto, dopo il punto conquistato al Pinto di Caserta (1-1), i nerazzurri sono tornati ad allenarsi sotto la guida di mister Fontana, per preparare la prossima sfida in casa al Domenico Francioni, venerdì 2 febbraio ore 20,45 contro il Giugliano.