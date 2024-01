Al Teatro Fellini di Pontinia 4,5,6 di Mattia Torre

PONTINIA – Il teatro Fellini di Pontinia diretto da Clemente Pernarella a distanza di una settimana dal successo dello spettacolo di Lisa Ferlazzo Natoli “L’amore del cuore” riapre le sue porte sabato 3 febbraio alle ore 21.00 per ospitare lo spettacolo “4,5,6”, terzo appuntamento della stagione di prosa 2023/2024 che nasce con la collaborazione di ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC- Ministero della Cultura e Regione Lazio” e del Comune di Pontinia.

Lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre, drammaturgo, autore teatrale e cinematografico, scomparso prematuramente nel 2019 non prima di aver realizzato come autore alcuni dei prodotti di maggior successo per la tv e per il cinema (Boris per tutti), vede in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino in una storia comica e violenta di padre, madre e figlio ignoranti, diffidenti, nervosi, litiganti. Fra loro occorre però una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.

EFFETTI COLLATERALI – Con gli appuntamenti della stagione tornano al Fellini di Pontinia anche gli Effetti Collaterali: incontri, a cura di Anna Eugenia Morini che prevedono l’accoglienza del pubblico nel foyer prima dell’inizio dello spettacolo e che hanno il carattere di preludi informali e coinvolgono attori enti, associazioni, relatori e relatrici di rilievo nel panorama culturale nazionale. Attivare il pensiero e proporre domande su come e perché uno spettacolo solleciti il pubblico in una dimensione attuale e concreta come il teatro, è il principale obiettivo degli incontri di Effetti Collaterali. Inoltre, favorire la relazione tra persone contribuisce implicitamente a ribadire come l’esperienza teatrale non produca mai isolamento e come il carattere plurale e partecipativo sia il presupposto essenziale dell’idea di Teatro “sistemico”. L’appuntamento per il 3 febbraio è alle ore 19.15 con l’incontro dal titolo: “A QUESTO POI CI PENSIAMO/ Conversazione con il cast di 456 intorno all’opera di Mattia Torre”. La partecipazione agli incontri è gratuita con prenotazione al numero 349/6384606.

UN BUS CHIAMATO FELLINI – Come per tutte le date della stagione di prosa, sarà attivo “Un bus chiamato Fellini”, il servizio navetta da Latina verso il teatro di Pontinia e ritorno. Il servizio è gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al 392/5407500.