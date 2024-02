52nd jazz, al Geena il Vittorio Solimene Quartet

LATINA – Torna la grande musica della stagione invernale curata dall’associazione “52nd jazz”. Ad esibirsi sul palco del “Geena”, domenica 11 febbraio, sarà il Vittorio Solimene Quartet formato da quattro giovani talenti della scena jazzistica italiana: il pianista e compositore Vittorio Solimene, Lorenzo Simoni al sax alto, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria.

Il gruppo presenterà “Alexithymia”, un progetto nato con l’obiettivo di raccontare “storie mute”, senza parole ma ricche di emozioni e fortemente musicali. Il repertorio è composto unicamente da brani originali, creati tra metà 2022 e inizio 2023, appositamente per questo quartetto. La formazione è stata scelta con l’intento di far incontrare musicisti che non avessero mai collaborato prima tra di loro affinché si mettessero in ascolto e a disposizione di un’esperienza nuova. Ogni composizione è stata composta cercando di tramutare gli elementi narrativi delle storie in musica, trovando somiglianze tra i concetti o le immagini dei racconti scelti e gli elementi musicali che potevano rappresentarli. Ogni traccia è nata quindi dalla storia su cui poi è stata “cucita” la musica, questo rende la comunicazione fra musicista e fruitore limpida e diretta. Il sound del quartetto presenta uno spettro sonoro ampio e variegato, spaziando tra momenti quasi cameristici e picchi dinamici elevati, che rendono il concerto coinvolgente ed evocativo.