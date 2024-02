Al via il 74°Festival di Sanremo, il vocalist di Latina Luca Velletri: “Sono 20, ma sento ancora l’adrenalina”

LATINA –

E’ uno dei veterani del Festival di Sanremo, alla sua ventesima edizione nel coro della prestigiosa orchestra. Luca Velletri martedì sera era sul palco ad accompagnare le 30 canzoni in gara: “Miei cari amici vicini e lontani inizia il festival di Sanremo. Essò 20!”, scrive in un post nel quale confessa: “Non mi spavento, ma nemmeno un po’, anzi il contrario: sento già l’adrenalina della giostra che inizia ad aumentare i giri”.

Una storia quella del vocalist di Latina cominciata con Pippo Caruso “il primo, il responsabile, quello che mi fatto quello che sono e fino a Leonardo de Amicis, quello che mi consente ancora oggi di governare questa porzione di suono”.

Sul palco dal 2004 non dimentica nessuno: Sergio Bardotti, Gianfranco Lombardi, Antonio Nocera, Sandra Bemporad, Monica Avanzini, Arianna Salomoni, Gloria Brunetti, Marco Castracane, Roberto Paulillo, Giampiero Raveggi, Paolo De Andreis, Claudio Fasulo, Renato Serio, Bruno Santori. “E quelle orchestre stupende, mitiche, dove venivano aggiunti alcuni fra i migliori musicisti italiani del tempo. E poi tutti i vocalist che hanno condiviso assieme a me fatiche ed entusiasmi, onori ed oneri, di quel compito tanto delicato, in tutti questi anni”.

“Spero – conclude – in queste mie 20 edizioni di essere stato bravo, di aver fatto bene il mio lavoro, di essermi fatto apprezzare, magari voler bene”.

E quest’anno, grazie alle novità, la giuria demoscopica è stata sostituita dall’esperienza di chi fa radio. Ci siamo anche noi del Gruppo Mondo Radio (Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna) a votare i cantanti in gara, da stasera (mercoledì 7 febbraio) e fino a sabato, selezionati tra le 100 radio più rappresentative dei territori.