Latina, partiti i lavori in Parco Falcone e Borsellino: il cantiere è attivo

LATINA – L’Ati affidataria del bando per la riqualificazione di Parco Falcone e Borsellino (Monte Maggiore Società Cooperativa della provincia di Foggia e SCAF Società Cooperativa Appaltatori Foggia, CLER Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani di Ariccia) ha dato il via alle opere preliminari ai lavori di rigenerazione urbana che partiranno nei prossimi giorni. Qualcosa dunque si muove. Entro ventiquattro ore, l’area verde nel cuore della città – ufficialmente chiusa dal 18 dicembre quando si era tenuta la cerimonia di consegna del cantiere – sarà anche realmente e fisicamente “sigillata” per impedire l’accesso ai cittadini che in questi quasi due mesi hanno continuato a frequentarla. Del resto l’obiettivo è alto e un po’ di sacrificio è necessario.

IL CANTIERE – Da questa mattina vengono installati, intorno al perimetro esterno del Parco, pannelli mobili per recinzioni, necessari a mettere in sicurezza l’area di cantiere e che renderanno meno agevole anche un eventuale ingresso abusivo. All’interno, e per 400 giorni, infatti, potranno entrare soltanto gli operai e i mezzi per movimento terra autorizzati.

COME DIVENTERA’ – L’intervento previsto è radicale, ma avverrà “nel rispetto della memoria storica”. Il Parco dunque non sarà “intaccato nel suo disegno originale, perfettamente integrato nella conformazione architettonica ed urbanistica cittadina definita dai Piano Regolatori disegnati dall’arch. Frezzotti, ma è soggetto a interventi “spot” migliorativi dal punto di vista tecnologico e strutturale e al completamento degli spazi con arredi urbani che possano rispondere alle attuali necessità della collettività”.

Si comincerà dalla rimozione di tutto l’asfalto presente, propedeutico al “rifacimento dei viali carrabili e pedonali attraverso una nuova pavimentazione naturale”. Il progetto prevede poi “la dotazione di servizi per lo sport alla popolazione residente e la sostituzione delle esistenti strutture ludiche con delle nuove più moderne e sicure”. Tra gli interventi di riqualificazione del parco è prevista una nuova pista di pattinaggio, un nuovo sistema di illuminazione e un’area relax con zona caffetteria.

Innovativa l’Area Giochi “Scienza” dove si gioca imparando.

IL RICORSO AL TAR – Per dovere di cronaca ricordiamo che è prevista per il 14 febbraio la camera di consiglio davanti al Tar di Latina sul ricorso presentato dalla Ati che era risultata prima in graduatoria nel bando in questione, poi esclusa dal Comune per mancanza di un requisito considerato essenziale. Dunque, da questo dipenderà anche il prosieguo dei lavori avviato oggi o un nuovo stop, se il tribunale amministrativo dovesse dovesse dare ragione ai ricorrenti.