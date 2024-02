Cisterna, nove colpi per uccidere la mamma e la sorella della fidanzata che lo aveva lasciato. Lei salva per miracolo

CISTERNA – Ha sparato nove colpi di pistola Christian Sodano il maresciallo della Guardia di Finanza che ieri pomeriggio ha messo fine alla vita di due donne, la mamma e la sorella più piccola della fidanzata che lo stava lasciando. Lei, Desiree Amato, 22 anni, è invece viva per miracolo: quando ha visto la pistola d’ordinanza è fuggita e si è salvata nascondendosi prima in bagno e poi fuggendo nelle campagne di San Valentino alla periferia di Cisterna, in Via Monti Lepini, dove si trova la villetta di famiglia in cui sono avvenuti i fatti. Cisterna rivive un incubo dopo quello del carabiniere Capasso che uccise le due figlie e ferì la ex moglie.

L’ARRESTO – L’omicida di Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e Renee Amato, appena 19 anni, (foto da Fb) è stato arrestato poche ore dopo il delitto a Latina dove ha uno zio che è stato raggiunto fuori regione dalla chiamata del nipote e ha dato l’allarme sconvolto. Il militare, originario di Formia, orfano di entrambi i genitori, assegnato a Ostia, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Latina e portato in Questura. Il pm ha emesso l’ordine di arresto che dovrà essere convalidato dal Gip del Tribunale di Latina nelle prossime ore. E il suo racconto sarà messo a confronto con quello di Desiree.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo la ricostruzione della polizia che ha arrestato Sodano, e dei carabinieri che hanno svolto gli accertamenti nell’abitazione e ascoltato i primi testimoni, il ragazzo che spesso si fermava anche a dormire a casa della fidanzata, ha litigato con lei perché era stato lasciato e non accettava la fine della relazione. A quel punto, in difesa di Desiree sono intervenute madre e sorella, e quando lui ha sfoderato la pistola, la ragazza è scappata in bagno non pensando che l’arma sarebbe stata rivolta contro le due persone a lei più care. Il resto è cronaca dell’ennesimo delitto che vede bersaglio donne.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO – Una comunità sconvolta dall’ennesima tragedia che ha visto vittime due donne, una madre e una figlia, per mano di un uomo violento. Tutta la nostra comunità si stringe intorno al dolore lacerante dei familiari”, il messaggio di cordoglio del sindaco Valentino Mantini per il duplice omicidio.