“Grande Slam Natalino Nocera”, la Uisp di Latina è pronta a partire

LATINA – Preparativi terminati in casa Uisp per la 32esima edizione del “Grande Slam Natalino Nocera”. Il Comitato Territoriale di Latina ha definito in ogni dettaglio il calendario delle gare podistiche per la nuova stagione, culminante il primo dicembre nel capoluogo con l’attesissimo appuntamento della 23esima Maratona di Latina. Come sempre alcuni eventi saranno organizzati direttamente dall’ente provinciale presieduto da Andrea Giansanti e coordinato dal segretario generale Domenico Lattanzi. Molte altre gare, invece, saranno proposte dalle tante realtà associate, con la collaborazione, il supporto logistico e i rilievi cronometrici dell’Uisp stessa. Il 32esimo “Grande Slam” sarà caratterizzato da importanti novità, oltre al già citato ritorno della Maratona. Sono state inserite in calendario, innanzitutto, due new entry come il “Corri da Marino” a Pontinia (22 giugno) e la “Sperlonga Run” (3 novembre), senza dimenticare il ritorno della “Circeo Run” (12 maggio). Sermoneta, inoltre, ospiterà ben due appuntamenti: lo storico “Trofeo Madonna della Vittoria” (21 settembre) e il “Memorial Calvani” (4 giugno) in versione del tutto rinnovata, con percorso nel centro del paese e ulteriori iniziative per il sociale. Un’altra manifestazione in formato “rivisitato” sarà il Vivicittà (14 aprile): vista la chiusura del Parco “Falcone e Borsellino”, il Comitato Territoriale proporrà il tradizionale evento podistico di Latina in piazza del Popolo e per le vie del centro. Oltre alle novità, il “Grande Slam Natalino Nocera” continuerà a regalare emozioni attraverso i suoi inossidabili punti fermi: la “Sgambettata di San Giuseppe” a Vallecorsa (10 marzo), la “Pasqualonga” a Ponte Maggiore (1 aprile), il “Trail dell’Abbazia” a Priverno (1 maggio), la “Maratonina Azzurra” a Latina (26 maggio), il “Corri a Fondi” (16 giugno), il “Corri a Roccagorga” (6 luglio), la “Cascatalonga” a Isola del Liri (20 luglio), il “Corri Marione” a Salto di Fondi (27 luglio), la Campestre “Oasi di Ninfa” (6 ottobre), la “Fondi in Rosa” (27 ottobre), la “Mezzamaratona di Sabaudia” (10 novembre), il “Corri a Terracina” (17 novembre) e la “Normissima” (15 dicembre). Se la chiusura spetterà come sempre alla “Maxistaffetta”, prevista al Campo di via Botticelli il 21 dicembre, l’inizio sarà invece a Gianola, domenica 18 febbraio: il “Gianotrail” sarà infatti il primo atto, al quale seguirà una settimana dopo un altro tradizionale appuntamento come la “Corriamo a Monte San Biagio”.