Il Latina Calcio pronto a ricevere il Giugliano

LATINA – Stasera (venerdì 2 febbraio) alle 20,45 si gioca al Francioni dove il Latina riceve il Giugliano nella 24° giornata del campionato di serie C. Intervenuto ai microfoni della società in una conferenza stampa, il tecnico Gaetano Fontana ha ribadito che il lavoro è proseguito alla ricerca dell’ identità della squadra e di essere soddisfatto della crescita dei ragazzi di giorno in giorno.

“Abbiamo lavorato sul trovare una nostra identità, sull’essere più coesi. Per me ogni allenamento deve dare qualcosa, con l’obiettivo di inserire sempre più elementi – ha dichiarato l’allenatore in sala stampa -. Sarà l’ennesimo banco di prova importante, contro una squadra forte e ben costruita. Ho fiducia in ognuno dei miei ragazzi, sono ricchi di qualità e questo è risaputo, sta tutto nell’atteggiamento che hanno. Sono altresì contento del mercato, la società ha messo a disposizione e coperto le aree che avevamo individuato essere carenti, ora siamo al completo. L’ultima fase del gol di Caserta rientra nel protocollo di lavoro che stiamo facendo, migliorare l’ultimo passaggio. I nuovi stanno bene e sono arruolabili mentre non saranno della gara Mastroianni e Biagi.”

Anche per Fontana sarà un altro banco di prova dopo una vittoria e un pareggio.