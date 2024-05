Dieci anni di attività: l’Associazione Persone Down di Latina festeggia in piazza del Popolo

LATINA – Una grande festa in piazza e nella sede per l’Associazione Italiana Persone Down di Latina che celebra domenica 19 maggio il suo decennale.

Dieci anni di attività in cui la realtà attivissima a Latina, nata dall’iniziativa delle famiglie, ha lavorato per l’inserimento e l’ integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con Sindrome di Down, accompagnandole nel loro percorso di vita.

La festa comincerà nel pomeriggio di domani in Piazza del Popolo con l’arrivo in moto alle 15,30 per proseguire con dimostrazioni di danza e ginnastica, giochi e terminare la sera, nella sede che AIPD Latina ha avuto grazie alla partecipazione ad un bando della Regione Lazio, la casa cantoniera di Borgo Piave, sulla Pontina al km 69+500. Qui interverrà Arianna Mattoli, autrice, attrice e regista.

La onlus ha tra le sue attività anche quella a sensibilizzare le realtà economiche del territorio ad impiegare nel proprio organico i ragazzi con Trisomia 21. In quest’ambito domani sarà sottoscritto un protocollo con Confesercenti Latina.