APRILIA – FLASH – Blitz delle forze di polizia in Via Inghilterra ad Aprilia. L’attività è in corso da questa mattina con l’ausilio di un elicottero e vede in campo Polizia di Stato e Carabinieri. E’ l’esito di servizi di indagine e controllo svolti soprattutto sul fronte del contrasto allo spaccio di droga nel caseggiato popolare spesso teatro di episodi di cronaca.