NORMA – Protesta questa mattina Norma in un Hotel in cui sono ospitate famiglie di migranti in carico ad una cooperativa sociale. Sul posto sono arrivati i carabinieri appurando che il malcontento e la conseguente manifestazione erano causati dal non aver ottenuto la residenza e i documenti di identità.

Con l’intervento dei militari dell’Arma la situazione è tornata subito alla normalità dopo un colloquio avviato anche con l’intervento degli operatori sociali e mediatori culturali