Camion frigo in fiamme perde gas: paura nella notte a Cisterna

CISTERNA – Paura intorno all’una di notte in via Rimini a Cisterna per l’incendio di un mezzo pesante con rimorchio frigo per il trasporto di latticini. Le fiamme, che hanno causato una perdita di gas dai due serbatoi del mezzo pesante determinando l’apertura delle valvole di sicurezza, sono state spente dai Vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia intervenuti. I nuclei specializzati di Roma e di Napoli hanno poi svuotato i due serbatoi di gnl, Gas naturale liquefatto, secondo la procedura della combustione con torce posizionate a distanza di sicurezza. Semidistrutto il mezzo.