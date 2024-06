Il braccialetto elettronico suona, compagno violento arrestato in casa della ex

CISTERNA DI LATINA – Accusato di maltrattamenti e violenze nei confronti della ex compagna, è finito in carcere per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla donna, un uomo di Cisterna. Sono stati i carabinieri del Comando Stazione della città, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati di violenza di genere, a dare esecuzione oggi alla nuova misura cautelare personale.

L’aggravamento della misura era stato disposto dall’ autorità giudiziaria dopo che i militari dell’Arma nei giorni scorsi avevano arrestato l’uomo, un italiano, perché sorpreso in casa della vittima. A segnalare la presenza nel luogo dal quale era obbligato a tenersi a distanza, è stato l’allarme partito dal braccialetto elettronico.

L’arrestato è stato condotto in una struttura detentiva.