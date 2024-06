Federico Nardin tra gli Azzurri under 17: un ragazzo di Latina Campione d’Europa

LATINA – C’è anche Federico Nardin, under 17 di Latina nella Nazionale Azzurrini che il 5 giugno 2024 ha battuto 3-0 il Portogallo conquistando il titolo di Campione D’Europa. Il difensore centrale, che fa parte della squadra under 17 della As Roma (in rosa dal luglio del 2023 con contratto rinnovato fino al 30 giugno 2026), è di Borgo San Michele dove è atteso questa sera di ritorno da Cipro intorno alle 22. Sarà festa per familiari, amici e appassionati di calcio, nella frazione alle porte di Latina già imbandierata per l’evento.

Un’impresa quella della Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo che, davanti ai 7120 spettatori, al Limassol Stadium, ha battuto i pari età del Portogallo, regalando all’Italia il primo titolo europeo della sua storia in questa categoria. Determinanti al 7′ il goal di Federico Coletta e al 16′ quello di Francesco Camarda che al 50′ segnerà la doppietta.

“L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica – ha commentato il Presidente della Figc Gabriele Gravina -, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani”.