Sperlonga, motociclo sulla Flacca invade la corsia opposta e si schianta su due auto

SPERLONGA – Paura nella notte a Sperlonga dove una moto guidata da un ragazzo di 27 anni di Minturno ha improvvisamente invaso la corsia opposta schiantandosi contro due auto che sopraggiungevano guidate rispettivamente da un uomo di 62 anni di Melito di Napoli da un 71enne residente in Sperlonga.

Il pauroso incidente per ragioni che sono in corso di accertamento, si è verificato mentre la dueruote percorreva la strada Statale 213 Flacca in direzione sud, da Sperlonga verso Gaeta. Soccorso dal 118, il conducente è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Dono Svizzero di Formia dove si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.