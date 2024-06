Presentata la nuova aula di formazione “in movimento” dell’Esel Cpt

LATINA – E’ in corso di presentazione, al museo Cambellotti di Latina Sicurezza e Formazione in Movimento, organizzato dall’Esal Cpt di Latina e dalla Cassa Edili per far conoscere la nuova aula innovativa in movimento sviluppata all’interno di un semirimorchio per rendere la formazione accessibile a tutti nel più veloce tempo possibile.

“Esel Mobile è impiegata direttamente nei cantieri del Pnrr, nelle aziende edili e chi ne faccia richiesta, per chiunque abbia la necessità di fare formazione permettendo così di coprire il territorio in modo capillare”.

Domenico Ippoliti ne ha parlato con il direttore della Cassa Edili Simone Vaudo e con il vice presidente di Esel Cpt Salvatore Pastore

Ha partecipato anche l’assessore al Lavoro Giuseppe Schiboni secondo il quale per la sicurezza e la formazione bisogna partire già dalla scuola

