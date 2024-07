A San Felice Circeo, il maestro Micalizzi e la sua orchestra

SAN FELICE CIRCEO – “Lo chiamavano trinità”, “L’ultima neve di primavera”, “La banda del gobbo”, “Italia a mano armata”: con “Cinema a mano armata”, il maestro Franco Micalizzi e la sua orchestra il 19 luglio saranno in concerto a San Felice Circeo nella suggestiva cornice dell’anfiteatro di Vigna La Corte. Uno spettacolo musicale a ingresso gratuito in cui si ripercorrerà la storia del cinema italiano attraverso le musiche composte dal maestro Micalizzi nel corso della sua lunghissima carriera, costellata di successi per il grande e per il piccolo schermo, compresi i cartoon. A eseguirle, sarà un’orchestra composta da venti elementi.

Una carriera, quella del maestro Franco Micalizzi, “esplosa” nel 1970 con un western all’italiana divenuto una pietra miliare del cinema nostrano e non solo, che portò al successo due attori sino ad allora quasi sconosciuti: Bud Spencer e Terence Hill. Con “Lo chiamavano Trinità”, il maestro Franco Micalizzi diviene una delle firme più importanti tra i compositori italiani di colonne sonore. Da allora, tante le sue composizioni per i film di Bruno Corbucci e Umberto Lenzi, ma anche colonne sonore per il piccolo schermo (fu direttore musicale di Domenica In nell’edizione del 1978-9 condotta da Corrado), per i cartoon (ad esempio, celebre la sigla di Lupin) e collaborazioni con il mondo hip-hop e rap (come il progetto Gli Originali, con rapper italiani del calibro di Colle der fomento, Kaos).

«È per noi un onore – afferma il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – avere come ospite il maestro Franco Micalizzi nell’ambito della rassegna estiva “E…state al Circeo”, in cui abbiamo cercato di coniugare sport, cultura, musica e divertimento. Le sue musiche hanno fatto la storia del cinema italiano e non solo e sarà stupendo poterle riascoltare in una delle cornici più suggestive del nostro paese, ossia Vigna La Corte».

L’ingresso al concerto è gratuito.