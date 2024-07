A Lenola il Via alla 26°edizione di Inventa un film

LENOLA – Al via a Lenola da mercoledì 31 luglio fino al 4 agosto, la 26esima edizione del Festival Internazionale Inventa un Film, ideato e diretto da Ermete Labbadia. In programma mercoledì 31 dalle ore 21.00, l’avvio delle proiezioni della prima giornata di festival con i primi cortometraggi in concorso presso l’Anfiteatro Comunale Marino De Filippis di Lenola.

I titoli della serata:

La lixeira di Guido Galante e Antonio Notarangelo (12’). Il crudo e reale racconto della discarica di Maputo, dove circa settecento famiglie raccattano la risicata sopravvivenza. Il luogo dove il rifiuto materiale ed il rifiuto immateriale, lo scarto umano si coniugano in una sorta di cortocircuito visuale: l’uomo ridotto esso stesso ad una condizione di rifiuto.

L’acquario di Gianluca Zonta (13’). Una storia che vuole affrontare i rischi e le possibili derive dell’uso dell’intelligenza artificiale, tramite un cortometraggio che parla d’amore.

Ignoti di Giuseppe Brigante (13’). Il divertente affresco di un peculiare rapporto tra madre e figlio.

A seguire, in anteprima mondiale, il cortometraggio fuori concorso Fiabexit (19.55’) girato integralmente a Lenola, da un soggetto e sceneggiatura di Ermete Labbadia e diretto da JAB (Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga, vincitori del premio per la miglior regia all’edizione 2021 di Inventa un Film); il direttore della fotografia è Daniele Trani, per ben tre volte vincitore del premio come miglior fotografia al festival di Lenola. Sarà presente e incontrerà il pubblico il cast artistico e tecnico.

We should all be futurists di Angela Norelli (11’). Tra gli anni ‘10 e ‘20 del Novecento, in un allusivo carteggio, Rosa confida all’amica Giorgina un segreto: l’uomo-macchina di cui parla Marinetti non è un futuro prossimo per gli uomini, come dicono i futuristi. Il cortometraggio è interamente realizzato attraverso il rimontaggio di film muti.

Spring Waltz di Stefano Lorenzi e Clelia Catalano (11’). Un uomo e una donna separati da un muro. Ma il loro amore non accetta divisioni, barriere, ostacoli. Sono una coppia di artisti di strada: la libertà scorre nelle loro vene. L’uomo non sopporta la “striscia della morte” che lo separa da lei. E giorno dopo giorno, con tenacia, fantasia e amore, cerca di tornare tra le sue braccia.

A piedi nudi di Luca Esposito (16’). L’estate a Napoli è speciale. Non inizia il 21 giugno: inizia quando un gruppo di scugnizzi decide di tuffarsi in mare dal molo di Castel dell’Ovo. Corrono a piedi nudi, si arrampicano sulle rocce. E vivono la libertà.

To bird or not to bird di Martìn Romero (9’). In un mondo dominato dagli esseri umani, gli uccelli sembrano aver adottato le stesse abitudini, preoccupazioni e ossessioni malsane.

Nel corso della serata la parola ai registi presenti alle proiezioni a cui seguirà la Premiazione del 6° Concorso letterario Tre Colori Poesie, la premiazione di alcune categorie del concorso cortometraggi autori italiani e la premiazione della sezione Minidoc oltre che l’assegnazione del riconoscimento “Sei Premi in cerca d’autore” categoria Cinema a Pasquale Esposito.

Il potenziamento del festival Inventa un Film è stato inserito dall’Amministrazione Comunale di Lenola nel progetto Lenola Domani approvato per il finanziamento dal MiC nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Unione Europea. Per il 2024 un focus sulla disabilità in collaborazione con l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

Tra gli enti e attività che sostengono il Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, ci sono la Regione Lazio Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, l’Amministrazione Comunale di Lenola, il SIPROIMI del Comune di Lenola e la piattaforma Tixter. Il festival è Associato AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) e associato FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub).

www.inventaunfilm.it