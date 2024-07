Riapre l’ex Evergreen a Latina, firmato il patto di collaborazione

LATINA – Oggi, mercoledì 31 luglio, è stato siglato il patto di collaborazione tra il Comune di Latina e la signora Lucia Pellecchia per la riapertura del parco di Via Roccagorga, ex Evergreen. A giorni avverrà la consegna delle chiavi e l’apertura dei cancelli, permettendo così ai cittadini di tornare a fruire di questo spazio verde.

Questo risultato è frutto del lavoro portato avanti per due anni dal progetto Mediazione Sociale Latina. Il patto di collaborazione firmato oggi è il quinto ad essere attivato grazie alla rete di comunità e volontariato che il progetto ha costruito. Anche a due mesi dalla conclusione del progetto, la rete continua a prendersi cura del territorio. Oriana Ciaccio, responsabile del gruppo Green Mood di Mediazione Sociale, ci racconta: “Quando il progetto Mediazione Sociale è arrivato a scadenza, erano ancora in fase di attivazione due patti di collaborazione. Uno di questi è proprio quello che permetterà l’apertura dei cancelli del parco di Via Roccagorga, un parco centralissimo che serve un quartiere densamente abitato. In vista dell’assegnazione del bando per il chiosco e per il parco produttivo, il parco rimaneva purtroppo chiuso. Sollecitati e in grande sinergia con l’Ufficio Patrimonio, abbiamo attivato la rete delle associazioni e dei volontari del quartiere, trovando una disponibilità immediata nelle persone di Lucia Pellecchia e Marco Calisi. Siamo felici che questa amministrazione voglia proseguire nel fruttuoso tracciato offerto dallo strumento eccezionale che sono i patti di collaborazione tra il Comune e i cittadini.”

Ciaccio spera che le esperienze dei patti come quello per il Parco San Marco, Gli Alberi di Nascosa, il Giardino del centro minori e il Giardino della biblioteca di Latina Scalo continuino ad essere di grande esempio e stimolo per creare un vero senso di comunità. “La partecipazione dei cittadini è fondamentale. A parco San Marco, ad esempio, sono decine i volontari che annaffiano le giovani piante. Se volete aderire come volontari a uno di questi patti, anche con mansioni semplicissime, ci trovate su Facebook”, conclude Ciaccio.

Con l’apertura del parco di Via Roccagorga, i cittadini di Latina potranno godere di un altro spazio verde curato e vivace, grazie all’impegno condiviso di istituzioni e cittadini.