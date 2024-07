Abusi sugli alunni, parlano parti civili e difesa: slitta al 19 luglio la sentenza Frateschi

LATINA – Slitta al 19 luglio la sentenza per Alessandro Frateschi, il prof di religione di Terracina revocato dall’incarico, che è imputato per abusi sessuali su alcuni alunni anche minorenni del Liceo Majorana.

In tribunale a Latina è ripreso questa mattina intorno alle 11 il processo con rito abbreviato davanti alla Gup Laura Morselli. Dopo la requisitoria del pubblico ministero che nell’ultima udienza aveva chiesto 9 anni, oggi hanno illustrato le conclusioni gli avvocati di parte civile che si sono associati alla richiesta della pubblica accusa, poi prima che la difesa dell’imputato pronunciasse la sua arringa, sono usciti dall’aula le giovani vittime e i loro genitori apparsi molto provati.

Al termine dell’arringa la giudice Morselli ha aggiornato il processo alle 10 del 19 luglio: in quella data dopo le repliche si ritirerà in camera di consiglio per uscire con la sentenza.

In aula era presente la Garante per l’Infanzia e l’adolescenza del Lazio Monica Sansoni, ammessa tra le parti civili. E all’esterno dell’aula hanno voluto portare la loro solidarietà le vittime di Tivoli. Per loro, quattro adolescenti, un’analoga esperienza si è già conclusa con la sentenza per Mirko Campoli, ex dirigente dell’Azione Cattolica, insegnante di religione e vicepreside della scuola Enrico Fermi di Tivoli, condannato a nove anni con il rito abbreviato.