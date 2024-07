Basket in piazza, prima semifinale tra gli junior e ultimo quarto per i senior

LATINA – Settimana decisiva al I Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Oggi (mercoledì17 luglio) ultimo quarto di finale per i Senior, prima semifinale per gli Junior.

Alle 19 gli Junior. Si inizia con Le Pulcine – Ist. Steve Jobs / Power Unit, che ieri ha battuto I Goonies nello scontro diretto per il quarto posto, guadagnando l’accesso alla semifinale con i “blacks”, allenati da Manuele Meschino, indiscussi leader del girone unico. L’altra semifinale Junior si disputerà domani 18 lugio tra Globaltel (2a classificata) e Basket del Golfo (3a classificata).

Alle 21 ultimo quarto di finale Carrozzeria Falcone – Benacquista Assicurazioni. Chi vince affronterà venerdì 19 luglio in semifinale Turi Rizzo (ore 21). L’alta semifinale, in programma domani 18 luglio (ore 21) tra Generali Assicurazini e Farmacia Isonzo, che nei quarti ieri ha superato Onoranze Funebri La Riviera.