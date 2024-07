Cento candeline per Angela Brisotto, famiglia in festa a Borgo Sabotino

LATINA – La cittadina di Latina Angela Brisotto ha compiuto oggi 100 anni. Originaria di Santa Lucia di Piave (Treviso) ha raggiunto la città nuova dell’Agro Pontino nel 1945, andando a vivere in un podere di Borgo Podgora. Per molti anni, la signora Angela, sposata con Cipriano Alessandro Mattiuzzo, anche lui proveniente dalla provincia di Treviso ed esattamente da Visnadello, ha svolto l’attività di bracciante agricola. Dal matrimonio sono nati Bruna, Milena, Laura, Alessandro (prematuramente scomparso nel 1990) e Gabriella.

L’assessore Antonio Cosentino, in rappresentanza della prima cittadina Matilde Celentano, ha voluto salutare la signora Angela, partecipando , oggi pomeriggio, alla festa organizzata dalla sua famiglia in un locale di Borgo Sabotino, la frazione in cui l’ormai centenaria vive dal 2014 con la figlia Milena e il genero Luigi Fazio.

Elegantissima, la signora Angela si è concessa alle foto di rito non perdendo un solo istante del suo compleanno speciale. L’assessore Cosentino, accompagnato dal consigliere Fausto Furlanetto, le ha portato i saluti della sindaca Celentano e le ha consegnato la targa dell’Amministrazione comunale con l’augurio “che continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della comunità”.

Oggi a Borgo Sabotino la numerosa famiglia composta anche da 11 nipoti e 20 pronipoti si è ritrovata per festeggiare Angela che è madre, suocera, nonna e bisnonna che ha ancora un’infallibile memoria. “Trascorro il tempo – ha svelato la centenaria – facendo le parole crociate”.