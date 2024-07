Circeo, un Parco della Legalità per riqualificare Via delle Batterie e Vasca Moresca

SAN FELICE CIRCEO – Promuovere e valorizzare Quarto Caldo implementando la fruizione delle bellezze storiche, ambientali e panoramiche. È con quest’obiettivo che nasce l’idea di realizzare il “Parco della Legalità” a San Felice Circeo, dando nuova vita alle aree di via delle Batterie e via Vasca Moresca sul promontorio del Circeo dove la storia si intreccia alle bellezze naturali.

Nell’ area che in passato è stata oggetto di edificazione selvaggia e dove per decenni sono rimasti visibili gli scheletri di ville abusive poi abbattuti, il Comune ha deciso di realizzare il Parco della Legalità che riqualificherà l’intera area aumentando la fruibilità delle bellezze storiche (basti pensare alla presenza del Fortino napoleonico e Riparo Blanc, per citarne solo alcuni), ambientali e panoramiche della zona. Previsti nuovi arredi urbani e segnaletica per percorsi e sentieri.

Nei giorni scorsi, al fine di dare attuazione a quest’iniziativa, il settore Lavori Pubblici del Comune di San Felice Circeo ha provveduto ad affidare l’incarico di redigere la progettazione esecutiva all’architetto Luca Calselli.