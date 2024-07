Emergenza incendi nel sud pontino: 70 ettari di vegetazione in fumo tra Itri, Lenola e Fondi

SUD PONTINO – E’ emergenza incendi in provincia di Latina, con oltre 70 ettari di vegetazione e macchia mediterranea andati in fumo. E’ il primo bilancio del personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina impegnato in tre incendi di vegetazione. A Lenola località Monte Schierano anche con l’intervento di due Canadair del corpo per contrastare le fiamme che stanno interessando una vasta area e hanno già divorato 30 ettari tra pineta e macchia mediterranea.

Due canadair in azione anche a Itri con una squadra a terra dei Vf per le operazioni di spegnimento di in incendio in una zona impervia. Al momento le fiamme hanno interessato circa 40 ettari di vegetazione, tra pineta e macchia mediterranea.

Infine a Fondi, in località Le Querce dove è intervenuto un elicottero antincendio della flotta aerea regionale. In tutti i casi le operazioni sono coordinate da un Direttore operativo di Spegnimento dei Vigili del fuoco. In supporto anche squadre volontari di protezione civile.