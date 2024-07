Novità al Goretti: inaugurati il nuovo Reparto di Cardiologia e la Sala Angiografica

LATINA – Sono stati inaugurati questa mattina alla presenza del presidente del Lazio, Francesco Rocca, il nuovo Reparto di Cardiologia e la Sala Angiografica del DEA di II livello di Latina. Aricevere il governatore che ha anche la delega alla Sanità – delega che, ha assicurato, non ha nessuna intenzione di cedere o barattare – c’erano la commissaria straordinaria della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli e il direttore della Uoc di Cardiologia ed emodinamica del Goretti, Francesco Versaci. Al tavolo anche la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella e la sindaca Matilde Celentano, presenti nella sala conferenze della palazzina direzionale dell’ospedale di Latina, i consiglieri regionali Tripodi di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, Tiero, l’assessora all’Ambiente Elena Palazzo, la deputata della Lega Giovanna Miele e l’europarlamentare Nicola Procaccini.

“Il nuovo reparto è dotato di 22 posti letto di cui due per isolamento, completamente monitorati in telemetria per consentire un monitoraggio dei pazienti h24. Inoltre la seconda sala di angiografica va a incrementare tutte quelle che sono le patologie ischemiche e tutta la parte di defibrillatori e pace maker”, ha sottolineato la commissaria Asl che ha anche voluto sottolineare l’importanza del controllo da remoto dello scompenso che è anche una delle patologie più frequenti degli accessi al pronto soccorso. Il servizio di telemedicina consente – ha spiegato Cenciarelli – il controllo remoto di pacemaker e defibrillatori e un unicum nel panorama regionale sono gli ecocardiogrammi color doppler a domicilio.

Nel dettaglio entra il professor Francesco Versaci che dirige uno dei reparti d’ eccellenza dell’ospedale di Latina. Come risulta dai dati 2023 del Programma regionale di valutazione degli esiti degli interventi sanitari (Prevale), il centro cardiologico del Goretti è il primo nel Lazio e in Italia per gli infarti miocardici acuti (Stemi) trattati entro i 90 minuti, con una media dell’81 per cento. Nella struttura di Latina sono state effettuate 577 angioplastiche primarie nel 2023 e 519 trattamenti nel 2022 con un trend positivo anche nel primo semestre 2024, quando sono stati effettuati già 288 trattamenti.

Condivido la gioia di questo traguardo raggiunto per migliorare la sanità pubblica che rappresenta il primo presidio importante per i cittadini”, ha detto la neo prefetta Ciaramella nel suo intervento.

“C’è poco da dire – ha sottolineato Celentano – la verità è che il Goretti è un’eccellenza del territorio. Emerge forte il dato sulla capacità organizzativa della Asl di Latina e della cardiologia guidata dal professor Versaci, nella costituzione di una rete per la cura di patologie tempo – dipendenti integrata con Ares 118. L’azienda sanitaria pontina è tra le poche in Italia dove i dati vengono teletrasmessi direttamente dall’ambulanza all’ospedale. Quando il paziente arriva in ospedale accede direttamente in Emodinamica senza transitare per il pronto soccorso. Il Goretti è un’eccellenza del territorio che va incentivata sempre, con nuove risorse”.

Nel suo intervento di chiusura il presidente Rocca ha assicurato di avere ben salda la delega alla sanità e ha mancato una stoccata sulla necessità di concorsi trasparenti per le assunzioni. “L’inaugurazione di oggi è un tassello fondamentale di un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale per la cura e il trattamento delle patologie tempo-dipendenti. Il nuovo atto aziendale è nel segno del rafforzamento dell’Ospedale di Latina quale Dea di II Livello, vedrà finalmente la realizzazione della cardiochirurgia, indispensabile per un bacino di 600mila abitanti”, ha dichiarato, rilanciando anche l’impegno per i nuovi ospedali.

Ad attendere il presidente del Lazio Rocca, c’era anche una delegazione di operatori del 118 in stato di agitazione.