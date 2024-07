Goletta verde a Gaeta, laboratori didattici e un incontro sulla salvaguardia del mare

GAETA – Goletta verde è approdata oggi a Gaeta. Dopo aver diffuso ieri i dati sul monitoraggio delle acque laziali, la storica imbarcazione-laboratorio di Legambiente che in estate solca i mari di tutta Italia effettuando campionamenti, è stata accolta dagli attivisti del Circolo Sud Pontino. Nella foto pubblicata dal presidente del presidio Eduardo Zonfrillo, un momento delle visite a bordo da parte di un gruppo di bambini.

“Tutti a bordo della Goletta Verde a Gaeta per parlare di tartarughe marine e delfini. Nel pomeriggio alle 16,30 la conferenza”, scrive in un post.

In programma questa mattina, dalle 10, laboratori didattici “Alla scoperta del mare” e nel pomeriggio ci sarà l’incontro “La salvaguardia del mare: dalla lotta alle Ecomafie alla tutela della biodiversità”.



“Con la nostra campagna, a bordo di Goletta Verde, torniamo a puntare l’attenzione alla tutela del mare e della costa – dichiara Maria Domenica Boiano direttrice di Legambiente Lazio – in tutte le porzioni della nostra regione. Analisi delle acque, report sui reati ambientali, rafforzamento dei progetti per l’eolico off-shore, valorizzazione delle buone pratiche di tutela della biodiversità costiera, sono questi gli elementi protagonisti del passaggio dell’imbarcazione nel Lazio. Vivremo con Goletta, giornate all’insegna di tutela e sviluppo sostenibile del nostro bel litorale, convinti che la transizione ecologica passi indissolubilmente da riqualificazione ecosistemica, green economy e un coraggioso, quanto improcrastinabile, salto definitivo nell’era delle energie rinnovabili ”.