Gommone affonda al largo di Sabaudia, la guardia costiera localizza e salva i due naufraghi

SABAUDIA – Paura a Sabaudia nella notte appena trascorsa per due diportisti usciti con un gommone. L’allarme alla Sala Operativa della Capitaneria di Terracina è arrivato intorno alle 22.15 di giovedì 18 luglio dal natante in difficoltà al largo del litorale. I due uomini a bordo erano finiti in mare dopo che il gommone aveva iniziato ad imbarcare acqua.

Tempestiva l’azione della Guardia Costiera che attivava la catena dei soccorsi inviando la motovedetta CP834. Le operazioni di ricerca sono state rese difficili dalle carenti informazioni date dai due occupanti del gommone, quando erano già in mare, impossibilitati a trasmettere dati di posizione e distanza dalla costa, senza segnalatori. E a un certo punto, anche il telefono da cui era arrivata la chiamata si è spento.

Grazie alle procedure di aggancio alle celle telefoniche e alle informazioni fornite dai familiari dei due, sotto il coordinamento della Sala Operativa la motovedetta è riuscita a individuare i due naufraghi e a salvarli. Condotti al porto di Terracina sono stati poi affidati alle cure del 118.