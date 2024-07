I messaggi di vicinanza alla sindaca di Latina Matilde Celentano

LATINA – Sono tanti i messaggi di vicinanza che giungono in queste ore dopo l’annuncio della sindaca di Latina Matilde Celentano.

ENRICO TIERO – “Esprimo massima vicinanza e solidarietà a Matilde Celentano. La sua dichiarazione in Consiglio comunale ha colpito tutti quanti noi. L’essere uscita indenne da una malattia tumorale rappresenta una testimonianza di vitalità che la rendono ancora più forte agli occhi dei cittadini. Ha dimostrato coraggio e tenacia e a lei rivolgo i miei più sinceri auguri. Colgo l’occasione per affermare come oggi la prevenzione rappresenta l’arma più efficace per la cura delle malattie e tale da incidere positivamente sulla salute delle persone. A Latina abbiamo una struttura d’eccellenza come la Breast Unit diretta dal professor Fabio Ricci, che ci consente di dire di essere all’avanguardia in questo ambito. Dobbiamo essere orgogliosi di averla come fiore all’occhiello della nostra sanità. Prendere per mano le pazienti dal momento della diagnosi fino alla guarigione o alla cronicizzazione della malattia, insomma, non è più soltanto una preoccupazione dei medici e degli operatori sanitari, ma dell’intera comunità con la sua rete istituzionale ed associativa pronta a dare un supporto che possa migliorare la qualità della vita”. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonchè membro della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio.

ELENA PALAZZO – «Voglio esprimere, da donna e da amministratore politico, la mia solidarietà e la mia stima per il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che ha deciso di rendere pubblico il suo percorso verso la guarigione, in seguito a un tumore al seno. La sua testimonianza fornisce un esempio di coraggio per tutte le donne che, come lei, stanno attraversando un momento difficile dopo la diagnosi. Il sindaco ha dimostrato grande tenacia nell’affrontare la malattia e non ha mai smesso di avere a cuore l’impegno preso con i cittadini di Latina. A lei rivolgo il mio più sincero augurio di lasciare al più presto dietro le spalle questa difficile esperienza, certa che la battaglia che ha combattuto l’ha resa ancora più forte e determinata di prima». Lo dichiara l’assessore all’Ambiente, alla Transizione energetica, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

SABRINA CENCIARELLI – Desidero esprimere, dal profondo del cuore, tutta la mia empatia e stima nei riguardi del Sindaco di Latina, Matilde Celentano. Fin dai primi giorni del mio insediamento abbiamo lavorato fianco a fianco, anche in ragione del fatto che il Sindaco della città capoluogo presiede la Conferenza dei Sindaci. Mi ha molto colpito la scelta, coraggiosa e libera, di chiamare la malattia con il suo nome, allontanando il senso di stigma che ancora troppo spesso accompagna i pazienti oncologici. Ancora più significativo che abbia scelto di dirlo in Consiglio Comunale, la casa di tutti i cittadini di Latina. É un grande messaggio di speranza per tutte le donne che, ricevuta una diagnosi oncologica, vedono compromettersi la dimensione lavorativa, familiare, affettiva. Matilde Celentano ha dimostrato che ci si può curare non venendo meno ai propri doveri verso la propria professione e, nel suo caso, nei riguardi della comunità che l’ha eletta alla carica di Sindaco. Noi, per parte nostra, continueremo ad investire moltissimo in prevenzione, la vera cura che salva la vita. Dobbiamo farlo diffondendo una cultura della salute che deve partire fin dalle generazioni più giovani. Grazie alla sinergia con l’Università e le Associazioni ogni ottobre la nostra Azienda é al centro di numerose iniziative, per celebrare l'”Ottobre Rosa”.

Gli screening, grazie ad una diagnosi precoce riducono la mortalità. Oggi dal tumore si può guarire: questo è il messaggio più grande e potente che il Servizio Sanitario deve diffondere tra la popolazione. Da Commissario Straordinario dell’Asl di Latina, da donna, moglie e madre, mi sento di esprimere la più sincera vicinanza a Matilde Celentano. Così, in una nota, Sabrina Cenciarelli, Commissario Straordinario Asl Latina