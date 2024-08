Latina, donna perde l’orientamento sulla strada interrotta: ritrovata dai carabinieri

LATINA – Ha vissuto 15 minuti di paura e ha dato l’allarme al 112 avendo perso totalmente l’orientamento alle due del pomeriggio in un’area di campagna del Comune di Latina nei pressi di Rio Martino, in corrispondenza della strada interrotta, nell’area protetta del Parco Nazionale del Circeo. E’ stata ritrovata dai Carabinieri Forestali di Sabaudia una donna di 57 anni originaria di Massa Martana in provincia di Perugia.

I militari, hanno percorso a piedi la zona e hanno individuato la signora che nonostante il caldo torrido era in buono stato di salute e non ha avuto bisogno del soccorso sanitario. Aveva lasciato l’ auto in sosta nell’area parcheggio nei pressi del Canale Rio Martino dove è stata riaccompagnata.