Il Latina prende portiere della Nazionale Under 21 italiana: Gioele Zacchi

LATINA – Sarà un giocatore del Latina Calcio 1932 Gioele Zacchi, promettente portiere della Nazionale Under 21 italiana in prestito dal Sassuolo. Ne dà notizia la società sportiva nerazzurra, dando il benvenuto al giovane talento.

Con gli Azzurrini, Zacchi ha contribuito in maniera decisiva nelle qualificazioni per il Campionato Europeo Under 21. La sua presenza costante e le sue parate spettacolari hanno aiutato l’Italia a competere a livello internazionale. Ora, con il suo trasferimento in prestito al Latina Calcio 1932 – dicono da piazzale Serratore – il club nerazzurro si assicura un portiere di grande prospettiva e talento. Gioele Zacchi è pronto a portare la sua esperienza e le sue abilità al servizio della squadra, con l’obiettivo di contribuire ai successi del Latina Calcio nella prossima stagione”.

CHI E’ – Nato il 10 luglio 2003 a Carpi, Zacchi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Sassuolo, dove ha rapidamente scalato le gerarchie grazie alle sue impressionanti capacità tra i pali. Il giovane portiere ha dimostrato una grande sicurezza e abilità nel controllo dell’area di rigore, attirando l’attenzione degli osservatori nazionali.

Durante la sua carriera giovanile, Zacchi ha avuto l’opportunità di mettere in mostra il suo talento nelle varie categorie del Sassuolo, contribuendo in maniera significativa ai successi delle squadre giovanili. La sua prestazione con le giovanili del Sassuolo ha consolidato la sua reputazione come uno dei portieri emergenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Il suo talento non è passato inosservato, portandolo a vestire la maglia della Nazionale italiana Under 21.