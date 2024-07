Tennis, la Coppa Davis sarà esposta a Terracina per la prima volta

TERRACINA – La Coppa Davis arriva a Terracina per la prima volta. La prestigiosa insalatiera conquistata dalla nazionale azzurra sarà esposta presso l’atrio comunale dalla mattinata del 19 al pomeriggio del 20 luglio. L’obiettivo del tour della Coppa Davis è di valorizzare alcuni luoghi iconici italiani, come Terracina, ripercorrendo le gesta degli azzurri. L’evento sarà celebrato nella conferenza stampa programmata alle ore 18.00 di venerdì 19 luglio proprio presso la sede del Comune di Terracina. L’invito è esteso agli appassionati e a tutti coloro che volessero rendere speciale questo giorno immortalando da vicino, in foto o video, la Coppa Davis.

Per l’occasione saranno presenti l’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il dirigente nazionale componente comitato ATP Finals, responsabile delle relazioni istituzionali della FITP e promotore dell’iniziativa Fabrizio Tropiano e il presidente del comitato regionale Lazio FITP Giorgio Di Palermo. In occasione della conferenza saranno presentate ulteriori iniziative legate al mondo del tennis che coinvolgeranno la città di Terracina e dintorni.​