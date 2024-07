Incidente sull’Appia durante le vacanze, la vittima è Giuseppe Sposato di Aosta

LATINA – Si chiamava Giuseppe Sposato e aveva 47 anni il turista valdostano morto martedì 30 luglio in un drammatico incidente stradale avvenuto sull’Appia nei pressi di Borgo Faiti. L’uomo viaggiava in sella ad una moto Yamaha insieme alla compagna di 52 anni anche lei di Aosta, entrambi residenti ad Aymavilles, quando si è scontrato con un furgone Ducato che procedeva nella stessa direzione verso Terracina. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, il mezzo condotto da un trentenne di Latina ha svoltato a sinistra per immettersi in una traversa e il motociclista non è riuscito ad evitarlo. Poi, dopo l’impatto, la moto è finita contro uno dei pini che costeggiano l’arteria e Sposato è deceduto sul colpo. La donna, ferita gravemente, è stata trasferita in eliambulanza al San Camillo.