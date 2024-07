Latina, incidente mortale sull’Appia, perde la vita un motociclista di 52 anni

LATINA – C’è stato un incidente mortale sull’Appia alle porte di Latina nella tarda mattinata di martedì. A perdere la vita al km 73, nei pressi di borgo Faiti, un uomo di 52 anni che era guida di una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un furgone. Vani i soccorsi per il conducente della dueruote, originario della Val D’Aosta; gravemente ferita la donna che viaggiava con lui, trasferita in eliambulanza al Forlanini di Roma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Latina che hanno svolto i rilievi utili per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Un tratto dell’Appia è stato temporaneamente chiuso. Secondo una prima ricostruzione l’impatto è avvenuto mentre il furgone svoltava. Il conducente del mezzo è stato trasportato al Goretti per accertamenti.