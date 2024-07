Sminamento del ponte tra Latina e Cisterna: al via il lavori di bonifica

LATINA – Sono iniziate la settimana scorsa le operazioni di sminamento del ponte posto al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II, tra i Comuni di Latina e Cisterna di Latina. Il ponte, di competenza della Provincia di Latina era stato interdetto alla circolazione in seguito all’accertamento dello stato avanzato di degrado delle strutture portanti e della scarsa resistenza a compressione del calcestruzzo in opera.

L’Amministrazione provinciale ne aveva dunque predisposto la chiusura integrale, programmando un intervento di demolizione e ricostruzione del manufatto necessario per ripristinare la viabilità stradale, ma i lavori si erano interrotti a causa del ritrovamento di residui bellici nella fase di preparazione del cantiere.

“Per procedere alla bonifica bellica – si legge in una nota della Provincia di Latina – è stato necessario attendere il Parere Vincolante e il Nulla Osta del Genio Militare di Napoli. Questo ha comportato un conseguente ritardo sul cronoprogramma iniziale, che prevedeva l’ultimazione del ponte a settembre.

“Verosimilmente le operazioni di preparazione e la bonifica bellica dureranno circa quindici giorni e visto l’approssimarsi della pausa estiva, il cantiere per la costruzione del ponte si avvierà al rientro – spiega il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – . Gli Uffici provinciali sono al lavoro, in concerto con la ditta incaricata, per ottimizzare i tempi di consegna del ponte entro la fine dell’anno. Purtroppo, il ritrovamento dei residui bellici ha di fatto rallentato il cronoprogramma iniziale, con un dilatarsi dei tempi di lavorazione, ma è nostra attenzione giungere quanto prima all’ultimazione dei ponte.”

I lavori di preparazione alla bonifica, iniziati a metà settimana scorsa continueranno fino a martedì e prevedono nel dettaglio l’eliminazione dei detriti, il taglio della vegetazione e la rimozione dell’asfalto. A questo punto, dalla settimana prossima si potrà procedere allo sminamento vero e proprio, che durerà una settimana circa e consentirà poi l’avvio della ricostruzione della struttura.