Materiale pedopornografico sul pc, 25enne di Pontinia ai domiciliari

LATINA – Deteneva decine di filmati pedopornografici nel proprio pc, per questo un 25enne di Pontinia è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di materiale pornografico che ritraeva bambini e adolescenti. La polizia è arrivata a scoprire i fatti attraverso vari monitoraggi dei siti cosiddetti sentinella dai quali è emerso che nel periodo compreso tra il 2019 e luglio 2024 il ragazzo avrebbe scaricato una ingente quantità di video dal contenuto inequivocabile. Il giovane studente universitario, si trova ora ai domiciliari dopo che il pm aveva chiesto la detenzione in carcere. Ieri l’interrogatorio nel corso del quale il giovane ha raccontato di avere iniziato a scaricare video dalla rete per goliardia finché il suo comportamento non si è trasformato in una vera e propria dipendenza. Al termine dell’udienza di convalida il gip si è riservato sulla richiesta presentata dalla difesa di una misura meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari.