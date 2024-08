Al via la stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, domenica il raduno della squadra

LATINA – La stagione 2024/25 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel campionato di serie B prenderà il via ufficialmente domenica prossima 18 agosto con il raduno della squadra. Seguirà l’iter delle visite mediche di routine e poi cominceranno le sedute di allenamento con lo staff tecnico composto da Coach Agostino Origlio, il vice Coach Francesco Trimboli e il preparatore fisico Alessio Pistello. Programmato un numero importante di amichevoli, sette nell’arco di un mese fino a poco prima dell’inizio del campionato. «Sarà un ottimo banco di prova, in vista del primo mese di campionato, che ci vedrà giocare altrettante 7 gare in 30 giorni. Sarà una stagione difficile, ma siamo pronti ad affrontarla con il piglio giusto, fin da subito» ha dichiarato il capoallenatore.