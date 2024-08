Latina ancora da bollino rosso, ma per poco: domenica sarà verde

LATINA – Bollino da rosso a verde nel giro di tre giorni. Il caldo torrido ci accompagnerà ancora per la giornata di oggi, il livello di allerta per Latina resta 3, bollino rosso, ma con temperatura massima percepita scesa da 40° a 38° centigradi ( secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore). Ma, dopo oltre un mese di temperature sopra la media e notti tropicali, nel fine settimana in tutto il Lazio è attesa una forte perturbazione dal Nord Europa che si sta estendendo a tutta l’Italia.

La giornata in cui si registrerà un cambiamento netto del clima e delle temperature è domenica 18 agosto quando si prevedono pioggia e temporali in tutto il Lazio e il bollettino per Latina sarà verde. La colonnina di mercurio calerà significativamente già nella giornata di domani, sabato 17 agosto, con bollino giallo. Le temperature saranno comprese tra la minima di 23 e la massima di massima percepita di 36°.