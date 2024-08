Cisterna, cerca di strozzare la moglie, la cognata dà l’allarme: arrestato

CISTERNA – Arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti della moglie dalla quale si stava separando. E’ stata la sorella della vittima, spaventata, a contattare il numero unico di emergenza 112, per avvertire di un’aggressione in atto da parte del cognato. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti del commissariato di Cisterna hanno trovato un uomo con le braccia strette al collo della moglie, lo hanno quindi bloccato e poco dopo tratto arresto. La donna ha poi raccontato agli investigatori un contesto di minacce e di offese ricevute dall’uomo anche nei mesi precedenti, unite ad atteggiamenti aggressivi che in alcuni casi si erano tradotti in violenze fisiche, strattonata per i capelli e colpita con colpi in varie parti del corpo. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.