Latina, minaccia la sicurezza di un supermercato con sfollagente e coltello

LATINA – Noto per essere stato in precedenza individuato come autore di piccoli furti, non ha gradito l’occhio vigile degli addetti alla sicurezza di un supermercato e li ha minacciati prima con uno sfollagente telescopico, poi con un coltello da cucina. I fatti lo scorso 28 luglio quando la polizia era intervenuta sul posto dopo l’allarme al 112.

I successivi accertamenti effettuati dagli agenti anche con la visione delle immagini di video sorveglianza dell’esercizio, hanno consentito di identificare il responsabile, che oltretutto nei giorni successivi si era nuovamente recato presso lo stesso punto vendita.

L’uomo pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce e porto abusivo di armi. In valutazione anche l’adozione delle misure amministrative di competenza del Questore previste per i soggetti che esprimono una particolare pericolosità sociale.